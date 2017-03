Anche in Regione Liguria ingresso vietato in ospedale a donne con burqa

La misura, già attiva in Regione Lombardia, viene presa, continua Viale, "alla vigilia della ricorrenza dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze di cui sono state e sono ancora oggi oggetto, in diverse parti del mondo".



M5s: "Così si riducono i diritti delle donne" - La portavoce del M5s Liguria Alice Salvatore definisce invece la delibera "discriminatoria e incostituzionale: invece di estendere i diritti delle donne, li riduce ulteriormente. Un pessimo segnale, alla vigilia dell'8 marzo, che offende tutte le donne".



E spiega: "Inorridisce l'idea che, nel 2017, si possa impedire alle donne l'accesso alle cure sanitarie essenziali solo ed esclusivamente per i vestiti che indossa".