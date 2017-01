Anas: niente nuovo bollo per le statali

Si è mosso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per smentire l'indiscrezione circa una nuova gabella per gli italiani: "Non c'è allo studio alcuna ipotesi di bollo stradale aggiuntivo che riguardi le strade Anas" si legge in una nota diffusa nella tarda mattinata. Alla base del ventilato intervento ci sarebbe l'esigenza di portare fuori dai conti pubblici il bilancio Anas, dando così all'Europa il segnale di un forte impulso alle privatizzazioni. Ma per garantire autonomia alla società delle strade servono due miliardi di euro. E qualcuno aveva ipotizzato il nuovo bollo.