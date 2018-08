Anac: "Autostrade chiarisca 73% mancati interventi in zona Genova"

Anac ha chiesto ad Autostrade l'invio degli atti predisposti per la manutenzione del ponte Morandi approvati dal Cda e, nell'ambito dell'istruttoria, ha sollecitato aggiornamenti sugli interventi sulla A10. Nella richiesta si fa riferimento alla relazione del Mit sulla "Attività sul settore autostradale in concessione" del 2016, da cui emergono interventi su A10, A7 e A12 non attuati pari al 72,89%. Il piano include i lavori mai partiti per la Gronda.