Ammortizzatori in deroga, ok del Senato a 9 milioni di euro

Via libera in Senato agli ammortizzatori sociali in deroga. L'Aula ha detto sì con 267 voti a favore, un no e due astenuti, al rifinanziamento per 9 milioni di euro nel 2018 agli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complesse della Sardegna (Portovesme e Porto Torres). E' stato approvato in via definitiva il disegno di legge che converte il decreto sulle misure urgenti in materia.