Amministrative Genova, la Cassimatis corre da sola con la sua lista

Marika Cassimatis , ex candidata sindaco del M5s alle amministrative di Genova, si presenterà alle elezioni con la propria lista "Cassimatis Genova". "La lotta - ha detto - continua con coraggio e determinazione", ma per ottenere il simbolo "ci sarebbero state difficoltà: avremmo comunque dovuto fare ancora delle cause e poi la nostra lista non era più compatta con quei numeri, perché alcune persone disgustate si sono disiscritte dal M5s".

"Non ci definiamo più grillini, ormai siamo cittadini che portano avanti istanze democratiche", ha aggiunto la Cassimatis, "scomunicata" da Grillo a favore del candidato Luca Pirondini. "Ho avuto qualche perplessità guardando al programma di Pirondini ed è uno dei motivi per cui abbiamo deciso che la strada con il Movimento era meglio interromperla e intraprenderne un'altra".



La Cassimatis ha poi confermato di non aver più sentito Grillo dal giorno del suo ricorso contro la "scomunica". "So che girano voci false di accordi economici con Grillo in cambio del nostro ritiro - ha detto -, voci destituite di ogni fondamento".