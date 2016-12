Amministrative, crolla affluenza

Crollo dell'affluenza alle elezioni amministrative svoltesi in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta. Forte il calo nei comuni capoluogo Bolzano e Trento, fortissimo anche in alcune realtà periferiche, tanto che sei comuni vanno verso il commissariamento, visto che avevano un unico candidato a sindaco e non hanno superato il quorum necessario dei votanti. Ad Aosta al voto solo il 61% degli aventi diritto, contro il 66% del 2010.