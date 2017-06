Amministrative, ancora una sorpresa ad Asti: esito sospeso in attesa dei nuovi controlli

Torna in discussione l'esito del voto al primo turno alle amministrative di Asti in attesa del riconteggio dei voti. Inizialmente sembrava che fosse il M5s ad andare al ballottaggio al posto del candidato Pd. "Ci sono 50 voti in più rispetto a quelli di Angela Motta (Pd). Sarò io ad andare al ballottaggio", aveva annunciato il pentastellato Massimo Cerruti. La commissione elettorale si è nuovamente riunita per esaminare i verbali dello scrutinio.