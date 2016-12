Amministrative, al voto Trentino e Val d'Aosta: crolla l'affluenza

00:51 - Giornate di voto in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta per le elezioni amministrative. Chiamati ai seggi circa 463mila elettori: 361mila per il rinnovo di 141 consigli comunali del Trentino e 109 dell'Alto Adige, 102mila per eleggere 68 nuovi sindaci e consigli comunali in Valle d'Aosta. Eventuali ballottaggi sono previsti per domenica 24 maggio. Crollata l'affluenza.

Crollo affluenza, verso commissariamento 6 comuni del Trentino Alto Adige - Il crollo dell'affluenza alle urne è l'elemento fondamentale che emerge dalle elezioni comunali in Trentino Alto Adige, a scrutinio ancora aperto. Forte il calo nei comuni capoluogo Bolzano e Trento, fortissimo anche in alcune realtà periferiche, tanto che sei comuni della regione, uno altoatesino e cinque trentini, vanno verso il commissariamento, visto che avevano un unico candidato a sindaco e non hanno superato il quorum necessario dei votanti.



34 comuni con un solo candidato - Sono 34 in Trentino i sindaci che sanno già di essere stati eletti e lo hanno saputo pure prima della fine dello scrutinio. Erano infatti unici candidati in comuni con meno di 3mila abitanti, dove l'affluenza alle urne ha superato nelle comunali il 50%.



Cala l'affluenza anche in Valle da Aosta - E' del 61,25% l'affluenza finale alle elezioni comunali di Aosta. Hanno votato 17.549 elettori sui 28.651 aventi diritto. Alle comunali del 2010 aveva votato il 66,02%. Complessivamente, nei 68 comuni valdostani dove si è votato l'affluenza definitiva è stata del 68,51% (73,47% nel 2010): l'affluenza minima è stata registrata a Pre Saint Didier con il 53,89%, la massima a Valgrisenche, con il 91,12%.