America latina, sopopola l'hashtag #dibattistafueraya contro il leader M5s ritenuto "fascista"

Su Twitter impazza l'hashtag #dibattistafueraya, ovvero "Di Battista fuori subito". La polemica contro il leader pentastellato è partita dal Messico e si è allargata poi in tutto il resto dell'America Latina. E' stata diffusa una foto segnaletica di Di Battista, che si trova in quei luoghi per un viaggio politico, con tanto di messaggio allarmante: "Attenzione questo signore, Alessandro Di Battista, sta viaggiando per il Centroamerica facendo reportage e foto sui processi di resistenza, si presenta come un cooperante di sinistra, ma in realtà è il leader del M5S, partito italiano che sta al governo, che sostiene posizioni fasciste e razziste contro migranti africani, asiatici e latinoamericani".