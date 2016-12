Ambasciatore turco a Roma: golpisti sono come la P2 o la mafia

"Il colpo di Stato fallito in Turchia è stato preparato dai seguaci di Fethullah Gulen, paragonabili alla mafia o alla P2". Lo ha detto Aydin Adnan Sezgin, ambasciatore della Turchia in Italia. Questi uomini compongono "un'organizzazione estremamente diffusa, che si è infiltrata in tutto il Paese, per procedere su vie del tutto antidemocratiche al fine di distruggere e demolire l'ordine costituzionale e per stabilire un regime dittatoriale".