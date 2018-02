Amazon: "Sui braccialetti per i dipendenti speculazioni fuorvianti" | Calenda: "Mai in Italia"

Ministro Calenda: "Braccialetti mai in Italia" - "Ho spiegato loro che gli unici braccialetti che facciamo in questo paese sono quelli che produce la nostra gioielleria. Ho spiegato, e loro del resto hanno capito, che una cosa come quella, che non è in uso ma è stata brevettata in Italia non ci sarà mai". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda al termine dell'incontro a Roma, al Mise con una delegazione di Amazon.



Garante Privacy: bracciale elettronico non si può usare - Il bracciale di Amazon "sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia, ma anche in Europa". Lo ha detto il presidente dell'Autorità garante della privacy Antonello Soro: "Penso e spero - ha spiegato - che questa idea verrà rimessa in discussione. Il sistema delle regole che disciplinano il trattamento dei dati personali e in particolare quello dei lavoratori deve rispondere a principi di proporzionalità, di trasparenza, di salvaguardia della dignità dell'uomo, che nella ipotesi riferita non ci sarebbero, quindi sarebbe in contrasto con le norme italiane e come tali non potrebbe applicarsi".



"Se è vero che da molte parti si teme che nel futuro possa esserci una contrazione dei posti di lavoro dell'occupazione per far spazio ai robot e all'automazione, in questo caso sembrerebbe quasi che i giganti che operano nel sistema e nell'economia digitale pensino già di robotizzare l'uomo, facendo un ulteriore salto in quella direzione". "E' una direzione sbagliata perché non possono esserci progresso e innovazione che non abbiano come fondamento l'uomo, altrimenti non sarebbe un futuro di benessere e crescita, ma sarebbe una rinuncia, una dispersione di conquiste della civiltà e delle libertà maturate nel corso della storia", ha concluso.