"Non rispondo". Ha risposto così Giuliano Amato sulla corsa alla presidenza del Quirinale, interpellato dai giornalisti mentre entrava ad un convegno dell'Antitrust. Alla domanda se si sentisse spiazzato da Berlusconi per averlo indicato come profilo ideale per il Colle, ha detto: "Non posso parlare come giudice costituzionale".