Alto Adige, vietato agli italiani non residenti acquistare la seconda casa

Un provvedimento, approvato dalla giunta della provincia di Bolzano, vieta ai cittadini italiani non residenti in Alto Adige di comprare la seconda casa nella regione. A riportarlo è il quotidiano romano Il Messaggero. Il motivo lo spiega il governatore Arno Kompatscher: "Questo è passo necessario per la difesa della patria". E aggiunge: "I nostri giovani non trovano più abitazioni a prezzi accessibili perchè sono tutte di proprietà dei turisti".