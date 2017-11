Alleanze, Pisapia: "Alfano in coalizione? Costruiamo un campo largo"

"Abbiamo sempre parlato di un campo aperto e progressista, oggi discutiamo con i cattolici democratici che entrano in campo". Lo dice Giuliano Pisapia , leader di Campo progressista , al convegno dei cattolici democratici a Roma . A chi gli chiede dei rapporti con Ap di Alfano e se questi possano far diventare Campo progressista un "campo centrista", risponde: "Circola la notizia secondo la quale io avrei detto sì ad Alfano, è del tutto inventata".

Salendo sul palco durante l'incontro dei cattolici democratici organizzato all'istituto Don Luigi Sturzo, Pisapia ha precisato: "Ho sempre parlato di centrosinistra. Significa avere la sinistra, il cattolicesimo democratico e tutti i partiti che si sentono e si riconoscono nel centrosinistra, mi sembra che lo dica la parola stessa".



"Politica come volontariato" - "Fare politica non per sé ma per gli altri, considerarla come impegno quotidiano che è fatica, volontariato, come un donare una parte di sé stessi". E' questo il messaggio che il leader di Campo Progressista sottolinea durante il suo intervento. "Oggi aumentano le persone che fanno volontariato e diminuiscono quelle che si impegnano nella politica. Ma io dico che l'impegno politico dovrebbe essere anche quello un elemento di gratuità. Bisogna essere capaci di guardare lontano ma anche di dare risposte nel quotidiano".