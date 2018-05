Alla commissione Lavoro la senatrice del M5S malata per mesi e guarita con la candidatura

Assente da lavoro per 243 giorni e poi guarita all'improvviso in vista della candidatura al Senato. Ora finirà proprio in commissione Lavoro . Sembra un'arguzia, "il colmo di...". Eppure è tutto vero e riguarda lo "strano caso" della senatrice sarda Vittoria Bogo Deledda . Ad annunciare il nuovo incarico della Deledda è il sindaco di Assemini e portavoce del Movimento in Sardegna, Mario Puddu , sulla sua pagina Facebook.

La senatrice, prima della campagna elettorale, aveva fatto otto mesi di assenza dal lavoro nel piccolo comune sardo di Budoni dove era dirigente dei servizi sociali a causa della sindrome di burnout, cioè "stress da lavoro". Certificato dopo certificato, la Deledda è riuscita a stare a casa per 243 giorni. Ma poi è guarita all'improvviso in vista della campagna elettorale che ha vinto entrando a Palazzo Madama nelle file del M5S.



Il caso della senatrice era stato sollevato dalla trasmissione Le Iene che aveva chiesto spiegazioni alla Deledda della sua guarigione dopo la candidatura. In quell'occasione il marito della donna, spazientito, aveva anche aggredito la troupe delle Iene.



Lei, poi, aveva replicato sul suo profilo Facebook. "Tutto questo per aver lavorato troppo, non poco! Basterebbe vedere le mie agende degli appuntamenti socio-assistenziali di 25 anni. Tutto questo perché chi avrebbe dovuto non ha voluto verificare le fonti per dare informazioni veritiere e complete, come la corposa cartella Inail con fitta relazione e ben 60 allegati", ha scritto la Deledda sul social.