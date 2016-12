Alla Camera il caffè è a credito: ventimila euro di "pagherò"

POLITICA A DIETA Camera deputati,spesa sotto un mld

Dopo dieci anni la spesa totale della Camera dei deputati scende sotto il miliardo di euro. In termini reali, secondo quanto risulta dal progetto di bilancio per l'anno finanziario in corso, significa che per il funzionamento si spende quasi il 20% in meno rispetto a dieci anni fa. L'ultimo anno in cui la spesa...