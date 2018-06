Alitalia, ok alla Camera al decreto sulla proroga: diventa legge

L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge su Alitalia che, senza modifiche rispetto al testo modificato al Senato, diventa così legge. I voti a favore sono stati 512, nessun contrario e le astensioni 30. Il decreto sposta al 31 ottobre 2018 i termini per la vendita e al 15 dicembre quelli per la restituzione del prestito ponte da 900 milioni.