Alfano: valutare condizioni per tornare a un G8 con la Russia

Angelino Alfano apre all'ipotesi di un ritorno del G8 con la reintroduzione nel summit anche della Russia, esclusa dopo l'invasione della Crimea. "Se discutiamo con i russi in tutte le più delicate crisi internazionali" allora "occorrerà valutare le condizioni per ritornare" a "essere un G8", ha detto infatti il ministro degli Esteri, sottolineando come tuttavia forse non sarà possibile farlo per il vertice previsto a maggio a Taormina.