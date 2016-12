Alfano: Tfr in busta su base volontaria

20:14 - "Il Tfr in busta paga è previsto che si farebbe su base volontaria". Lo ha chiarito il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, a margine di una conferenza stampa a Roma. Il governo, intanto, ha convocato i sindacati. L'incontro si terrà martedì mattina, a partire dalle 8, a Palazzo Chigi. Sul tavolo il Jobs Act.

Dopo l'incontro con i sindacati, il governo ha convocato per le 9, sempre a Palazzo Chigi, le associazioni datoriali Confindustria, Rete imprese Italia e Alleanza delle cooperative.



Grillo all'attacco - Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, boccia l'ipotesi del premier Renzi di inserire parte del Tfr in busta paga. "E' come 'La corazzata Potemkin' di Fantozzi, una cagata pazzesca, una fregatura per lavoratori e imprenditori, con l'unico scopo di incrementare il gettito fiscale e strappare un giorno in più al tracollo del sistema", scrive Grillo sul suo blog.