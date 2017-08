Alfano: "Sui migranti l'Europa ci ha piantati in asso"

Sulla questione migranti "l'Europa ci ha piantato in asso". A denunciarlo è il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in un'intervista al tabloid tedesco Bild. Per il titolare della Farnesina, "il cosiddetto Programma di Relocation non funziona affatto. Questo significa che i profughi rimangono in Italia. E manca una politica migratoria comune". L'Italia, conclude Alfano, "sta facendo la sua parte, ma non possiamo affrontare da soli quest'onere".