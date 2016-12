14:49 - "Mare Nostrum non convivrà con Triton, ma sarà chiusa. D'accordo con il premier, a un prossimo Consiglio dei ministri sarà deliberata la conclusione dell'operazione". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano in un'informativa alla Camera. "Anche dopo la dismissione, l'Italia continuerà a fare ricerca e soccorso in mare, ma non avremo due linee di difesa", ha spiegato.