Alfano: Salvini ossessionato da Ncd

"Salvini è un portasfiga nei nostri confronti, dopo ogni elezione dice sempre che noi non ci siamo più e invece siamo sempre qui". Lo dice il leader del Ncd Angelino Alfano. "Tra me e Salvini guerra asimmetrica. Lui fa trasparire una antipatia personale nei miei confronti, ha una fissazione. Invece io non ce l'ho con lui sul piano personale, non mi sta antipatico. E' che difficilmente potrò andarci d'accordo sui contenuti", dice il ministro.