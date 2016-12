Alfano: rimpatriare clandestini

"Accogliere i profughi e i richiedenti asilo e fare tornare a casa loro coloro i quali non hanno diritto a stare in Italia": questa la formula del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, per risolvere l'emergenza immigrazione. "Mentre l'Ue deve accogliere i migranti che scappano da guerre e da persecuzioni, come prevedono le regole di civiltà, noi dobbiamo rimpatriare chi entra in Italia irregolarmente", ha quindi aggiunto.