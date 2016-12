Alfano: ok al dialogo con Berlusconi ma niente minacce

13:02 - "Se Berlusconi non utilizzerà il patto del Nazareno come uno strumento contundente verso gli alleati, ma avrà visione, saggezza, lungimiranza e assenza di rancore, noi siamo pronti, giovandoci del premio alla lista, a ricostruire la prospettiva del Centrodestra. Non per paura, costrizione o minaccia". Lo ha detto il leader Ncd, Angelino Alfano, che aggiunge: "Con saggezza, animo sereno, si può anche incontrarsi".

"Occorre che il patto del Nazareno non venga utilizzato da Silvio Berlusconi come uno strumento contundente", ha aggiunto Alfano, per il quale "il premio al partito è in questo momento una modalita' corretta, perché fotografa meglio la situazione italiana: il centrodestra com'era non esiste piu', c'è M5s e il Pd che e' un partito coalizione".



Per il leader di Ncd "una volta garantita la governabilità con il 55% al partito che vince le elezioni e dalla sera stessa sa di avere 340 seggi, bisogna poi garantire al restante 45% una modalita' di accesso al Parlamento, con la soglia al 3% che garantisce democrazia".