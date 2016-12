Alfano: non dobbiamo cambiare vita

"Dobbiamo mantenere la nostra vita come l'abbiamo sempre condotta, perché i terroristi quando non riescono a cambiare i governi vogliono cambiare i regimi di vita e noi non possiamo concederlo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano in una intervista pubblicata da "Gente". Alfano ha aggiunto: "Da New York a Madrid, da Bruxelles a Parigi, la drammatica cronologia del terrore di questi anni non ha risparmiato alcun luogo".