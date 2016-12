Alfano: "Non ci faremo paralizzare"

"Il rischio zero non esiste. Mai sottovalutare nulla, ma non possiamo nemmeno farci paralizzare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, all'indomani dell'allarme lanciato dall'intelligence su possibili attacchi terroristici contro capitali europee. "Dopo gli attentati di Parigi abbiamo elevato l'allerta e abbiamo predisposto ulteriori potenziamenti per il Giubileo", ha aggiunto Alfano.