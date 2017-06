Alfano: "No alle elezioni in autunno, Renzi faccia l'uomo di Stato"

"Se si vota tra qualche mese, invece che a settembre-ottobre non casca il mondo. Renzi faccia l'uomo di Stato". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, chiedendo all'ex premier "di non far prevalere la fretta di un singolo per andare alle elezioni contro lo Stato e il bene di tutti". "Ho sbagliato, dopo tanti anni e tante riforme fatte assieme non pensavo che Renzi arrivasse a fare a me quello che aveva già fatto ad altri", ha aggiunto.