Alfano: "No a chiusura Schengen" Maroni: "Fermare partenze da Libia"

Alfano: "Pronti a modificare accordi di Dublino" - Con la proposta che il governo farà alla Commissione europea, ha spiegato Alfano, "apriremo un primo varco nel muro di Dublino (il regolamento che impone al Paese di primo approdo di farsi carico dei richiedenti asilo, ndr), ma non è sufficiente". "La comunità internazionale - ha ricordato - ha bombardato la Libia e ora la comunità internazionale si deve far carico del problema e montare lì le tende: non può scaricare su di noi questo peso".



Alfano: "Comunità internazionale deve collaborare" - "L'Europa deve firmare tutti gli accordi di rimpatrio con i Paesi africani: dobbiamo avere la possibilità di rimpatriare chi arriva e non ha diritto alla protezione. Noi stiamo facendo la nostra parte, nel 2014 abbiamo fatto quasi 16mila rimpatri, ma l'Europa si deve muovere".



Maroni: "Incontrerò Renzi per discutere soluzioni" - Maroni: "Mi ha chiamato Renzi dicendo che è sua intenzione incontrare me, Zaia e altri governatori nei prossimi giorni per trovare una soluzione: Sono pronto a discutere per risolvere il problema". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, parlando del tema dell'immigrazione.



Maroni: "Serve equa distribuzione dei migranti" - "Non sono contro il governo a prescindere ma voglio risposte ai problemi che ci sono in Lombardia. Siamo pronti a un confronto e a condividere soluzioni, purché siano eque e ragionevoli", ha aggiunto quindi Maroni, citando quindi, come condizioni per un accordo, "l'equa distribuzione" dei migranti nelle Regioni italiane e un'intervento del governo per "bloccare i flussi".



Secondo il Governatore lombardo, "finalmente Renzi si è convinto che l'immigrazione è un problema serio e non una bandierina della Lega"



Maroni: "Fermare partenze da Libia" - "L'unico piano deve essere quello di creare dei campi profughi in Libia e fermare le partenze: se Renzi ha in mente qualcosa di diverso sarà inefficace", ha quindi spiegato Maroni. "Da questa Europa non possiamo aspettarci nulla - ha proseguito - dobbiamo agire noi coinvolgendo le Nazioni Unite".