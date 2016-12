13:56 - "Non esiste in questo momento un Paese a rischio zero". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, da Parigi. Quanto alla possibile esistenza di cellule terroristiche dormienti in Italia ha spiegato come sia in atto "un monitoraggio di aree e soggetti a rischio, ma non possiamo dirle cancellate. La nostra allerta è massima".