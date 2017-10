Alfano: nel 2019 Italia settimo Paese maggior contributore dell'Onu

Nel 2019 l'italia, da ottavo, diventerà il settimo Paese che fornisce più fondi alle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro degli esteri, Angelino Alfano, spiegando che il nostro Paese è già "il primo contributore in termini di truppe negli scenari di crisi", a dimostrazione che l'Italia ha saputo coniugare "solidarietà e sicurezza" riuscendo a "essere al sicuro in un contesto globale in cui il rischio zero non esiste".