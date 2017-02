Alfano: mi auguro che scissione nel Pd non faccia cadere il governo

"Non penso che la scissione nel Pd farà cadere il governo Gentiloni. Me lo auguro per l'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano. "Questo esecutivo - ha aggiunto - sta facendo cose significative e non sarebbe bello stroncarlo per una vicenda interna. Il peso del Partito democratico non può ricadere sul Paese".