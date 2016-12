Alfano: legge Severino non funziona

"La decisione dei giudici su De Magistris è l'ennesima prova che la legge Severino non funziona". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, dopo che il tribunale di Napoli ha accolto il ricorso del primo cittadino del capoluogo campano contro la sospensione dalla carica. "Non dico non funzioni nel suo insieme, perché contrastiamo più efficacemente la corruzione, ma non funziona per quanto riguarda i regimi di sospensione", ha aggiunto.