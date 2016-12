19:47 - "Se sarà necessario lo si chiederà e in tutti i casi non fa male perché questo è un provvedimento di forte matrice riformatrice e di grande forza per il futuro di questa nostra esperienza di governo perché la marca in modo molto chiaro". Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, risponde così alle domande dei cronisti sull'eventualità che l'esecutivo possa chiedere un nuovo voto di fiducia sul Jobs Act.