Alfano: Italia, sicurezza ha tenuto

"Nel nostro Paese la sicurezza ha tenuto". Questo il messaggio con cui il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha rivolto i suoi auguri di fine anno alle forze dell'ordine. "E ha tenuto - ha continuato - in un momento molto difficile per tutto il resto del mondo. Basti pensare ai tragici fatti di Parigi, per rendersi conto di come, a pochi chilometri da casa nostra, si sia consumato in Europa un attacco terribile alla nostra libertà".