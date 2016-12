Alfano: Forza Italia non avrà gratis il prosieguo della legislatura, elezioni subito

"Noi abbiamo detto che chi va cercando pretesti per far proseguire la legislatura, mi riferisco a Forza Italia, sappia che non lo otterrà gratis. E' troppo comodo far proseguire la legislatura e scaricare il peso su altri: così non si va avanti". Lo afferma Angelino Alfano prima della riunione dei gruppi di Ap. "Sono contrario agli accanimenti terapeutici, meglio andare al voto", ha detto Alfano pronosticando elezioni entro febbraio.

Sull'ipotesi del voto a febbraio avanzato dallo stesso ministro Alfano sottolinea: "Per noi l'ancoraggio resta il presidente della Repubblica" ma "non siamo responsabili a ogni costo". Alla riunione al Senato sono presenti, tra gli altri, i ministri Angelino Alfano, Beatrice Lorenzin e Enrico Costa. Alla domanda con quale legge elettorale si andrà, Alfano risponde: "Intanto vediamo come va la direzione del Pd".



In una intervista al Corriere della Sera, il ministro Alfano aveva avanzato l'ipotesi di elezioni entro febbraio. "Sono contrario agli accanimenti terapeutici, se si capirà che la legislatura è finita meglio andare al voto", sottolinea. "Naturalmente - spiega Alfano - sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a decidere, non noi".



Per Alfano, comunque, "questo referendum ha dimostrato che l'area di governo contro il resto del mondo ha preso 13 milioni di voti, gli stessi presi dal Pdl nel 2008 quando vinsero le elezioni. Abbiamo incassato il 40% governando, quindi stando dalla parte più difficile".