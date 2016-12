Alfano: ergastolo agli scafisti

"Condannare all'ergastolo gli scafisti, come ha fatto l'ufficio giudiziario di Catania, è stato un obiettivo centrato di proporzioni enormi. Perché questa è la pena giusta per chi traffica in esseri umani". Lo ha detto il ministro dell'interno Angelino Alfano. Sulla questione "quote" di migranti per gli altri Paesi dell'Unione Alfano dice: "Sul negoziato non sono pessimista, ma voglio vedere l'impianto complessivo della proposta".