Alfano: dura lotta a mercanti morte

19:09 - "Condivido parola per parola le dichiarazioni del commissario Ue per le migrazioni Avramopoulos. I trafficanti di esseri umani non hanno scrupoli e, per sconfiggerli definitivamente, è necessario l'impegno di tutti". Lo afferma il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che aggiunge: "Per quanto riguarda gli ultimi accadimenti, abbiamo già avviato contatti con gli investigatori turchi per uno scambio informativo mirato a perseguire i trafficanti".