Alfano: "Dimissioni? Chieste tardi"

"Davvero chiedono le mie dimissioni? Mi sembra strano, sono in ritardo, visto che negli ultimi 15 giorni non le avevano mai chieste". Angelino Alfano replica così alla richiesta di dimissioni avanzata da Lega e M5S per i disordini di Milano. E aggiunge: "Abbiamo rischiato un altro G8. Le forze dell'ordine hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo evitato il peggio e garantito che non fosse versato sangue".