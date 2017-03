Alfano: "Chiudiamo esperienza Ncd, ora uniamoci ad altri moderati"

"Dal 18 marzo diremo che l'esperienza del Nuovo centrodestra si conclude con degli ottimi risultati. Adesso dobbiamo unirci con altri, per riuscire a centrare l'obiettivo di dare finalmente una casa comune ai moderati liberali popolari italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. "I moderati italiani sono i milioni e milioni di italiani che non vogliono allearsi con Salvini e non vogliono neanche farlo con il Pd".