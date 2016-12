Alfano:centrodestra mai con Salvini

"Sono pronto a dare un contributo per la ricostruzione del centrodestra, ma mettere il centrodestra nelle mani di Salvini no. Sono totalmente contrario". Lo dice il leader Ncd, Angelino Alfano, a "Porta a Porta" rispondendo così al'invito di Silvio Berlusconi durante Porta a Porta. "Salvini è estrema destra non centrodestra. Non si può dare il centrodestra a chi dice no all'Ue, vuol tornare alla lira e frenare Schengen", ha poi aggiunto.