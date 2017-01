Alfano: "Berlusconi al governo con il Pd? Io ho capito prima"

"Il presidente Berlusconi mi sembra che stia mettendo in conto di governare con il Pd nella prossima legislatura. Al mio milione di elettori voglio dire che avevo ragione io: il problema non era aver tradito ma aver capito prima". Così Angelino Alfano commenta le parole di Silvio Berlusconi che non ha escluso la possibilità, pur definendola "residuale", di allearsi con altre forze politiche per sbarrare la strada a un governo 5 Stelle.