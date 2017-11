Alfano: "Anche se alleati non voteremo il candidato premier del Pd"

"La legge elettorale non prevede la condivisione del candidato premier. Se vi saranno le condizioni e correremo in coalizione, non voteremo il candidato alla presidenza del Consiglio del Pd". E' quanto afferma il leader di Ap, Angelino Alfano, sottolineando come, nel caso l'alleanza con il Partito democratico non venga formalizzata, "correremo con un nostro candidato di coalizione con i moderati".