Alfano:altri migranti via da Italia

"Altre centinaia di migranti sono pronte a partire dall'Italia, 50 andranno in Spagna". A dirlo, a Mattino 5 su Canale 5, è il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sottolineando che "l'impegno prevede 40mila ricollocamenti in due anni e non accetteremo prese in giro". Se non vi fossero i ricollocamenti, spiega il ministro, "noi reagiremmo non facendo gli hotspot e le altre procedure richieste".