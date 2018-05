Alessandro Di Battista: "Governo? Sono sufficientemente fiducioso"

"Sul governo? Sono sufficientemente fiducioso". A dirlo è Alessandro Di Battista durante un’intervista rilasciata alla trasmissione di Rete Quattro Stasera Italia. L’ex deputato pentastellato, dopo aver fatto un lungo sospiro, ammette: "È evidente che mi sarebbe piaciuto prendere il 40%, ciononostante credo si possa fare qualcosa di molto buono per il Paese". Per quanto riguarda il contratto di governo preferisce non commentare aspettando di votare "come tutti gli iscritti nel momento in cui uscirà la bozza". Poi aggiunge: "Chi ha tenuto le redini per 30 anni ha paura che qualcun altro possa fare ciò che non sono mai riusciti a fare". E riguardo alla sua imminente partenza dice: "Il mio non è un addio, si può far politica anche al di fuori delle istituzioni".