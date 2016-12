Alessandria , il capogruppo del M5S arrestato per furto: subito espulso

Malerba sarebbe stato arrestato in flagranza, mentre sottraeva 100 euro dal portafogli custodito in un armadietto della palestra da lui frequentata. La convalida dell'arresto, e il processo per direttissima, sono previsti per venerdì. I militari dell'Arma mantengono il massimo riserbo sull'inchiesta, che sarebbe partita alcuni mesi fa.



M5s lo espelle e chiede le sue dimissioni - Il M5S ha subito espulso Angelo Malerba. "In attesa di maggiori sviluppi il consigliere Angelo Malerba è espulso dal M5S e se ne chiedono le immediate dimissioni - afferma il M5S -. Siamo umanamente addolorati ma il M5S è questo. Da noi anche chi ruba in un armadietto di una palestra va a casa. Pensate se tutti si comportassero come noi. L'onestà tornerà di moda".



Fornaro (Pd): in ogni cesto c'è mela marcia - "L'arresto del capogruppo M5S al Comune di Alessandria dimostra, caso mai ce ne fosse stato bisogno, che in ogni cesto di mele ci può essere una mela marcia ma non per questo lo sono tutte". Lo scrive in una nota il senatore Pd alessandrino Federico Fornaro. "Nessuno è immune a priori - aggiunge l'esponente Pd -. Non oso pensare cosa avrebbe scatenato la galassia di siti e blog legati alla macchina di propaganda guidata da Casaleggio se un identico episodio avesse riguardato un esponente del Pd".



Fabbio (Fi): non speculare su vicenda personale - "L'episodio in questione non risulta in alcun modo collegabile alla politica. Si tratta di una vicenda di tipo personale, che come tale non attiene alla sfera pubblica e su cui, pertanto, non si deve speculare". Piercarlo Fabbio, ex sindaco di Alessandria e presidente del Gruppo Pdl-Fi in Consiglio comunale, commenta così l'arresto di Malerba.