Aldo Biscardi, Silvio Berlusconi: perdo amico, innovatore in tutto

"Perdo un amico, un personaggio innovatore in tutto, nel linguaggio televisivo come nella visione del calcio, anticipando soluzioni che oggi sono realtà, come la moviola in campo". Così il leader di Forza Italia ed ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ricorda Aldo Biscardi, con il quale condivideva le grandi passioni per tv e calcio. "Scompare un grande giornalista, che ha saputo raccontare il calcio come pochi altri", ha aggiunto.