Al via l'Assemblea nazionale Pd, Boccia: "Niente ipocrisie"

Al via tra stringenti misure di sicurezza l'Assemblea nazionale del Pd in un grande albergo romano. Nel salone dove si svolgono i lavori i giornalisti non sono ammessi; per loro una sala stampa con monitor da cui seguire l'evento. "Renzi apra il congresso senza isterismi né ipocrisie. Poi il nuovo leader, che potrebbe essere Renzi, guiderà le varie anime del partito", ha commentato all'arrivo il deputato Francesco Boccia.