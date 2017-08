Al via a Rimini il Meeting dell'Amicizia, "kermesse" blindata

La stretta sulla sicurezza dopo gli attacchi terroristici di Spagna e Finlandia si fa sentire anche a Rimini, dove, con l'intervento del premier Gentiloni, si apre il Meeting dell'Amicizia, più blindato del solito e presidiato dalle forze di polizia. Barriere "New Jersey" in cemento sono state collocate lateralmente nella strada di ingresso e sono stati installati molti più metal detector che in passato.