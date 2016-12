3 febbraio 2015 Al Quirinale ancora scintille tra Silvio Berlusconi e Rosy Bindi Scambio di battute taglienti tra il leader di Forza Italia e la democratica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:28 - Il rinfresco in onore del nuovo Capo dello Stato poteva essere l'occasione per un riavvicinamento tra Silvio Berlusconi e Rosy Bindi dopo la ormai nota battuta del leader di Forza Italia sull'esponente Pd: "La Bindi è più bella che intelligente".



Anche oggi l'ironia non è mancata nelle parole di Berlusconi che ha accolto la presidente dell’Antimafia dicendo: "Ho visto che ha versato lacrime di commozione per Mattarella. Non mi aspettavo da un uomo, pardon, da una donna, tante lacrime".



Altrettanto tagliente l'esponente del Partito democratico: "E io mi aspettavo che lei con l’età fosse diventato più galante, ma mi pare che non c’è niente da fare". "Io, signora, sono sempre galante", ha replicato il Cav tentando il baciamano mentre l’esponente del Pd si allontanava.