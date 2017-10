Agenzia del Farmaco, Bracco a Tgcom24: "Pirellone adatto, Milano candidatura forte"

"Il fatto che il Pirellone sia pronto consente che il lavoro dell’Ema continui senza interruzione - ha precisato Diana Bracco, a capo della cordata tra Governo, Regione, Comune e Confindustria - l’edificio è estremamente adatto per la dimensione, l’informatizzazione e l’organizzazione”. Dopo il briefing del 30 settembre, i 27 Paesi dell’Unione si daranno appuntamento a novembre per prendere la decisione definitiva.

Ecco quali sono i "sette assi nella manica" che potrebbero far pendere a nostro favore l’ago della bilancia.



1) Trasferimento agevole da Londra a Milano - L’Ema sarà ospitata nel "Pirelli Building", un edificio di proprietà dello Stato. Lo stabile gode di un’ottima posizione ed è pronto all’uso. Per agevolare la transizione, il personale sarà assistito da un centro di supporto dedicato di nuova istituzione. Saranno disponibili, infine, oltre 250 collegamenti aerei a settimana con Londra.



2) L’Europa a portata di mano - Milano è servita da tre grandi aeroporti (Malpensa, Linate, Orio al Serio), con quasi 1300 voli settimanali verso 27 capitali europee. Inoltre, una rete ferroviaria e autostradale altamente sviluppata collega il capoluogo lombardo con tutte le principali città italiane, le località turistiche e i Paesi limitrofi.



3) Un’ampia gamma di servizi - Con quasi 100.000 posti letto e 17.400 ristoranti e bar, Milano garantisce una vasta offerta sia in termini di alloggio che di ristorazione, recentemente rafforzati grazie all’Esposizione Universale del 2015.



4) Città leader nella scienza e nell’innovazione - Il personale dell’Ema avrà accesso a una rete completa di scuole internazionali, diciotto università e accademie d’arte e moltissimi istituti di ricerca pubblici e privati. L’Italia vanta la seconda più grande industria farmaceutica in Europa in termini di volumi di produzione, il 60% dei quali si trovano nell'area metropolitana di Milano, ed è il più grande esportatore mondiale di farmaci pro capite.



5) La sinergia con la Ue - Il Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre - JRC), la direzione generale della scienza e della conoscenza della Commissione europea, si trova a Ispra, a circa 50 km a nord di Milano, mentre l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha sede a Parma, 120 km a sud-est della città. Uno scenario che vedrebbe collocati tre organismi scientifici e di ricerca dell’Ue a 200 km l’uno dall’altro, offrendo ampie opportunità per un'efficace collaborazione.



6) Il lifestyle italiano - La qualità della vita a Milano è tra le migliori al mondo, con un’abbondanza di alloggi di alta qualità a prezzi competitivi, un sistema sanitario all’avanguardia,un fiorente ambiente artistico e culturale, un ottimo panorama culinario e un efficiente sistema di trasporto pubblico che include servizi di car e bike sharing.



7) Le opportunità di carriera - Milano è leader nei servizi finanziari e bancari, di ingegneria, comunicazione, produzione manifatturiera, energia e ricerca di base e applicata. La città svolge, inoltre, un ruolo impareggiabile nel settore del design e della moda. Quasi 3600 aziende multinazionali, con 280.000 dipendenti e un fatturato annuo di 167 miliardi di euro, hanno scelto Milano come base per gestire le loro operazioni in Italia, in Europa e nel mondo.